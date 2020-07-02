台灣與索馬利蘭互設官方代表處，加強雙邊交流。大陸官媒《環球時報》昨天發布「剛剛，台當局宣布『重大外交進展』，呵呵」一文，嘲諷意味十足。對此，外交部發言人歐江安今天表示，對於中方酸葡萄心理感到遺憾，中方發言作為不值得進一步評論。

歐江安說，昨天國內各界對於台索互設代表處的反應都是肯定的，相信國人不會反對。索馬利蘭1991獨立，經過三次總統選舉，是相對穩定民主政體，雙方共享自由、民主、人權的理念價值，也是我們之間對話的根基。至於中共的作為大家都很清楚，不值得也不需要進一步評論。

針對國民黨質疑台索互設代表處看不到實質效益，歐江安回應說，索馬利蘭的戰略地位非常重要，況且我們在北非沒有據點，以後有國人在北非需要，索馬利蘭會是很重要的點。此外，索馬利蘭天然資源非常豐富，大量蘊藏石油、天然氣，魚種也非常豐富，對我們的遠洋漁業是一大福音。

至於代表處名稱為什麼用台灣而非中華民國？歐江安解釋，不論用中華民國或台灣相信都是國人能接受的名稱，使用台灣的名稱是經過與索馬利蘭多次會談取得共識，也是目前這個階段最妥適的處理方式。索國外交部推特也提到願意與「中華民國台灣」深化戰略關係，可以見得他們也理解我們的正式國名。

(中時 )