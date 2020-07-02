27歲日本女星剛力彩芽前年認戀大她17歲、身家台幣800億的富商前澤友作，兩人交往期間剛力彩芽曬出搭專機照片，被網友批評炫富，去年前澤友作爆財務出問題，不久女方公司證實兩人分手，今年4月又傳復合，但當事人不認。最近日媒拍到剛力彩芽上街買菜，離開時出現司機接送，她坐著名車回到前澤友作的豪宅，間接證實復合傳聞。

剛力彩芽前年爆初戀上前澤友作，女方曬出搭私人飛機赴俄羅斯觀賞世足賽影片，被批評炫富，女方刪文謝罪，去年初前澤友作賣出一手創建的購物網站「ZOZOTOWN」，還傳他出清名畫換錢脫困，11月女方所屬事務所證實兩人和平分手，表示考慮到雙方工作計畫決定分開。

日本雜誌《Friday》近日報導，直擊剛力彩芽帶著名牌袋子去購物，最後提著有大蔥的購物袋現身，下秒出現一名司機接過袋子，並將剛力彩芽送回前澤友作豪宅。另有消息指出剛力彩芽入主前澤友作投資的娛樂公司，並擔任董事一職，疑有意離開舊東家，剛力彩芽的公司則說，她此舉是為了發展設計事業，演藝方面合約仍在原公司底下，並無衝突。

(中時電子報)