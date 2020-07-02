一聲「砰」然巨響，美國紐約布魯克林區一棟健身房建築昨（1）日突然崩塌，3層樓建築瞬間變成廢墟。

一聲「砰」然巨響，美國紐約布魯克林區一棟健身房建築1日突然崩塌，3層樓建築瞬間變成廢墟。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，1日下午4時30分，紐約布魯克林區一棟坐落在街角的3層樓建築，突然「砰」地一聲崩塌，瞬間變成廢墟。這棟建物的一樓是一間有著36年歷史的健身房「Body Elite Gym」，紐約警方表示，所幸事故發生當時，建築物內空無一人，1名在2樓的男子及時逃出，最終只有輕傷。

當地住戶芮佐托（Vincenza Rizzuto）描述，事發當時她就站在附近的紅綠燈，突然間她聽到轟然巨響，「人們開始尖叫，空氣中瀰漫塵土」，「這是我至今聽到過最大的『隆隆聲』或『砰砰聲』，就像是什麼東西爆炸了」，「整個地面都在搖晃。」

另外一名居民柯諾（Eva Kerner）表示，當時她正在隔壁棟建築找朋友，突然間兩人都感覺建築物在震動，她還以為是發生地震。她描述，建築倒塌後，半個街區都壟罩在塵土之中，人們必須戴上口罩隔絕灰塵。

一聲「砰」然巨響，美國紐約布魯克林區一棟健身房建築1日突然崩塌，3層樓建築瞬間變成廢墟。（圖／路透社）

礙於新冠肺炎疫情爆發，近幾個月來健身房並未對外營業，並且趁著空檔進行整修。不過這棟建築長久以來一直存在安全問題，《紐約時報》（New York Times）報導，自2005年以來，由於建築物出現數個大裂縫，當地稽查員至少對業主開罰8次。最近幾周，居民更抱怨外牆凸起，隆起面積長20英尺、寬15英尺，業主卻沒有採取任何保護行人的措施。上月10日，3名工人更因為違反規定，部分整修工程被主管機關勒令停工。

紐約警方正在調查事故發生原因。

(中時電子報)