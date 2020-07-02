目前土耳其已有11人因發表有關總統家人言論被拘捕。土總統宣稱要加强管制社交媒體平台。

據美聯社報導，土耳其已有11人因發表侮辱土總統艾爾多安女兒和女婿推文遭到拘捕。報導指出，艾爾多安宣佈將對推特、YouTube、Netflix等社交媒體平台加强管控。艾爾多安說，土耳其不是香蕉共和國，我們會嚴厲斥責攻擊我們行政和立法機構的人。

土耳其警方說至少已有11人因發表有關總統家人社交平台言論被拘捕。許多土耳其人都聲援總統並一同譴責侮辱性的言論。但是，總統對社交平台的言論引起了許多人的注意，擔心土耳其的言論自由會受到進一步的威脅。

美聯社透露，艾爾多安早就想加强對社交媒體的管控，準備以罰款和其他限制來逼迫平台刪除某些内容。

一位敵對政黨官員敦促艾爾多安總統不要把土耳其變成像大陸、朝鮮和俄羅斯一樣的國家。

許多網站在土耳其都被封殺，新聞媒體也都受政府的影響。

(中時電子報)