明(3日)是大學指定科目考試首日登場，2日下午開放看考場。台大註冊組主任兼執行長李宏森表示，今年指考台大身障生考場由於沒有特殊狀況，因此無人申請單人試場，所有身障教室都是2人以上；不過今年有嗜睡症和猝睡症考生，監考老師會提供「喚醒服務」。另今年大考中心「下重本」，提供考生ㄇ字型用餐紙質隔板，每人最多可領取2份，希望兼顧考生防疫需求及用餐環境。

109學年指考台大考場共有43名身障生應試，比去年多2人，又以自閉症考生17人最多，共申請9間身障試場，都在台大博雅大樓3樓，2日開放看考場。今年由於防疫，試場都已經事先消毒，一般考生看考場只能在教室走廊，不能進入教室，如非特別申請也不開放家長陪考；不過身障生因為有特殊需求，可以進教室試坐座位，家長也多半申請陪考。

李宏森表示，今年台大考場除了部分自閉症考生申請使用電腦，腦性麻痺考生申請使用電腦、輪椅，手汗症考生申請使用手帕之外，也各有1名嗜睡症和猝睡症考生，監考老師會提供「喚醒服務」。

李宏森提醒，指考通常都比較早，8點40分就開始，由於首日登場的周五仍是上班日，考生要抓緊時間。進入考場之前都會量體溫，額溫攝氏37.5度、耳溫38度以上要去旁邊複檢站，若體溫過高可能開啟備用試場。考生一律要全程戴口罩應試。

考試規則方面，李宏森表示違規帶手機是每年考試扣分最大宗，「沒有必要被扣這種分」，希望考生注意要徹底關機且不要攜入。另外大考中心也提醒，直尺、三角板或俗稱「大象尺」上有公式或有橢圓及拋物線等圖形，被列為禁止攜入的物品。

另今年為了防疫，大考中心也特地「下重本」訂製ㄇ字型用餐紙質隔板，每位考生每天可領取1份，考試期間最多可領取2份，希望兼顧考生用餐不忘保持社交距離。

(旺報 )