根據俄羅斯修憲公投結果顯示，對於現任總統普丁的任期延長獲得俄羅斯選民壓倒性支持，有77%選民同意普丁任期延長至2036年，替他再次參選合法化鋪路，但反對者批評這項公投結果其實是大規模造假出來的。

據路透社報導指出，在經過統計98%的公投選票後顯示，以總統或總理身分治理俄羅斯超過20年的普丁，本屆任期將於2024年結束，不過修憲若成功，讓他得以再角逐2屆總統，也就是現齡67歲的普丁，到83歲時仍可能是俄羅斯領導人，讓他成為蘇聯領袖史達林（Josef Stalin）後，掌權時間最長的克里姆林宮主人。

另外，俄羅斯中央選舉委員會也表示，全國有78%投票者支持修憲，僅有21%反對，投票率為65%。中選會主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）表示，投票過程完全透明，選委官員也盡力確保公投的公正性。

不過，俄羅斯反對派領導人納瓦尼（Alexei Navalny）對此持異議，稱公投根本違法，這根本是一場讓普丁終身可獨攬大權的非法作秀，他在影片向支持者們強調，「我們永遠不會承認這項結果」。

納瓦尼說，由於俄羅斯仍飽受新冠疫情影響，反對派不會選在此時進行抗議，但如果反對派候選人被阻止參與區域選舉或投票結果遭竄改，他們將在秋天號召大規模示威。他表示，「普丁最害怕的，就是街頭運動；除非我們與成千上萬的人民重返街頭抗議，他是不會離開的」。

(中時電子報)