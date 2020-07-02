為簡化回收責任業者登記、申報作業，環保署修正發布「應回收廢棄物責任業者管理辦法」，自2020年7月1日起，針對每年應繳金額在新臺幣10萬元以下之責任業者，環保署主動提供應申報繳費量(查定量)供責任業者一鍵申報，業者若在2021年底前採用查定課費申報，查定量將採95折核定，以達省時、省力、省錢等「三省」。

環保署資源回收管理基金管理會副執行秘書魏文宜表示，環保署統計2019年應繳回收清除處理費責任業者逾3萬家次，而年繳金額小於10萬的業者達2萬7926家次，占總家次90％，卻僅占總基金收入的2％，考量小量責任業者徵收費用低，除維持現行由責任業者按期自動申報繳納外，亦增加小量責任業者，由主管機關提供查定之營業量或進口量，以節省申報程序，達到簡政便民，且明年底前繳費量將採95折核定，且全年應繳費金額低於100元者，還可以免繳。

魏文宜指出，本次「應回收廢棄物責任業者管理辦法」修正雖簡化責任業者登記申報流程作業，但責任業者要達上述「三省」必須得符合連續4年內年繳回收清除處理費未達10萬、4年內經主管機關查核或免辦業者、4年內按其申報營業量(進口量)及繳納回收清除處理費等條件。

環保署公告列管之容器，汽機車，鉛蓄電池，輪胎，電子電器(含電視機，電冰箱，洗衣機，冷暖氣機及電風扇)，資訊物品(含筆記型電腦，平板電腦，硬式磁碟機，機殼，主機板，顯示器，印表機，電源器及鍵盤)，乾電池及照明光源等。

上述容器或物品的製造或進口業者即為責任業者，應向環保署辦理登記，並於每單月30日前，上網申報營業(進口)量及繳交回收清除處理費。

(中時 )