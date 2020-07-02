XRSPACE 正式宣佈，全球首款支援 5G 的虛擬實境(VR)一體機－XRSPACE MANOVA 將搭配中華電信精彩 5G 方案，以 1,990 元的價格讓消費者把虛擬實境體驗全部帶回家。將於中華電信門市於 2020 年 7 月獨家開賣。

XRSPACE 創辦人周永明針對所推出的5G VR一體機以及服務表示，「經過十年的努力，終於將把 XR 神奇的沉浸感帶到大眾消費者的日常生活中。XRSPACE 不只在虛擬實境硬體、社交實境平台、豐富的內容體驗嶄新突破，更是在與人們生活息息相關的應用上革命創新。我們與中華電信深度的合作也讓價格更親民，消費者用 1,990 元就可以將先進的虛擬實境產品帶回家。我們期待七月份在 XRSPACE MANOVA 世界跟大家一起觀看太陽馬戲團最新的 360 表演、輕鬆遊走桂林山水、踏遍瑞士馬特洪峰，還有數多種現實生活中不可能看到的美景。很高興能與中華電信合作，為『連結 5G、數位轉型』開創新產業價值。」

XRSPACE 平台總經理陶韻智表示：「一般買到虛擬實境硬體後，消費者還要花五、六千塊購買不到十個不太有吸引力的APP。XRSPACE 一次免費提供數百種空間、虛擬化身、社交環境、遊戲、會議、教室、MagicLOHAS身心靈養成等應用，並以及最優質的 360 沉浸式環景內容，讓人們盡情享受，XRSPACE 突破了現今 VR 市場，真的把 VR 帶到大眾生活中。」

XRSPACE 攜手中華電信與全球 5G 電信龍頭，推出面向大眾消費者的多面向沉浸式虛擬實境體驗。XRSPACE MANOVA 平台中的 XR 5G 電信大巨蛋場景，將建立虛擬中華電信館，並首創將中華電信 Hami Video、Hami VR 等完整 Hami 數位影音生態系緊密整合，讓全球用戶在彈指間探索中華電信 5G 時代的華麗場館、各式豐富服務與影音，在虛擬中獨家推出「一同觀賞」的 VR 視覺饗宴，更能開放使用者購買或訂閱相關的內容方案。

由於中華電信提供的5G方案，根據不同費率提供不一樣的網路速度還有行動上網傳輸量的限制。針對與XRSPACE方面確認後，XRSPACE方面指出，搭配中華電信5G方案可用NT$1990帶回家版本是MVNOVA的Wi-Fi版，另支援4G/5G的版本的綁約價格待公布。MANOVA當中提供的所有VR內容與MANOVA世界都可以Wi-Fi網路執行。而中華電信方面提供的Hami VR等內容則可能因為限制5G網路才能用，所以透過連上Wi-Fi網路來體驗MANOVA時，可能無法看見相關內容。至於1990元可將MANOVA VR一體機帶回家的5G方案，月租資費水平是多少？執行VR內容時可能會耗費多少網路流量(是否計算在5G上網量的方案內)，待中華電信進一步確認並公布。

(科技)