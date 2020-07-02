自2019年4月主管機關開放指數投資證券(ETN)以來，富邦證券已有5檔商品掛牌交易，富邦ETN市場占有率將近7成，其中去年底甫上市的「特選世代行動通訊報酬指數」ETN(020012)掛牌後，因主題切中投資人需求，創下掛牌上市月餘即申請增額的紀錄，同時受惠世代行動通訊題材加持，目前富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN自最低點起漲至近期波段高點已有超過5成漲幅，價格創新高，表現亮眼。

富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN之成分股組成包含10檔標的，目前最新成分股包括智邦(2345)、啟碁(6285)、中磊(5388)、聯發科(2454)、智易(3596)、遠傳(4904)、中華電(2412)、明泰(3380)、瑞祺電通(6416)、眾達-KY(4977)，每年固定於4月份進行一次指數定審，定審時除了重新檢視成分股是否符合原先設定條件外，單檔最高權重重設為12%，以確保指數符合主題定義。

指數投資證券ETN商品最大的特色即在於，直接反應報酬指數表現，其報酬除管理費外無追蹤誤差，且連結報酬指數成分股配息直接滾入指數進行再投資的特點，可將投資效率極大化並具有節稅效益。

另外，ETN直接在集中市場掛牌交易，交易手續費低廉，惟須留意ETN發行年限及提前強制贖回機制等規範，投資人宜詳閱商品公開銷售說明書。

(時報資訊)