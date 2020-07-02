歐洲各國足球在復賽後密鑼緊鼓，希望能趕在7月底前結束本賽季，英超剩下最後7輪，德甲則已結束例行賽，剩下兩場升降級附加賽就將完美落幕。本週來看看這兩大聯賽各一場重要戰役，幫大家找尋勝利的最佳路徑。

利物浦在上週安坐家中，憑著切爾西2：1扳倒曼城，提前7輪贏得隊史首個英超冠軍，相隔30年終於再度捧回英格蘭頂級聯賽第19座冠軍盃，下個賽季就有機會追平被曼聯超越的20座頂級聯賽冠軍紀錄。「紅軍」本週作客曼城，本應是一場「提前奪冠」vs「力阻登基」的天王山之戰，但由於「藍月亮」上週中箭落馬，差距23分已無追上的可能，使得本輪的大戰淪為例行公事，二連霸的衛冕冠軍曼城還將按照傳統，在主場列隊向利物浦球員致敬。

雖然這場大戰已無關冠軍歸屬，但利物浦仍在追逐4項由曼城所保持的紀錄，在已無其他賽事的影響下，紅軍必定全力以赴，務必在剩下7輪聯賽中達成目標，這4項紀錄分別是：單季最多勝（原紀錄32場，紅軍目前28勝）、單季最高積分（原紀錄100分，紅軍目前86分）、單季主場最多勝（原紀錄18場，紅軍目前16戰全勝）、冠亞軍最大勝分差（原紀錄19分，紅軍目前領先23分）。

曼城本場比賽雖然是主場，但在疫情之下的主場優勢已大大減低，加上曼城的目標已轉向足總盃和歐冠，陣中頭號射手阿奎羅因傷缺陣，防守大將費南迪尼奧又紅牌停賽，恐怕難佔上風。估計雙方勢均力敵，預期應會排出最強陣容對戰，進攻最強的曼城遇上防守最好的利物浦，根據兩隊近年的交手情況推測，總進球數落在2-3球的機會最高，另推薦紅軍不敗，利物浦受讓(+1)過盤。

德甲賽季的最後兩名降級，倒數第3名則與德乙第3名進行主客兩回合的升降級附加賽，德甲本季倒數第3名是原本已經半隻腳踏進德乙的老牌球隊文達不來梅，他們靠著最後一輪6：1大勝科隆而起死回生，1分之差力壓最後一輪作客落敗的杜塞爾多夫；附加賽對手海登海姆則是在倒數第2輪主場擊退漢堡，加上漢堡最後一輪也輸球，才驚險拿下德乙第3名。

不來梅在最後一輪踢出積極球風，採用3前鋒2進攻中場的全攻陣型，得到理想的回報，日本前鋒大迫勇也梅開二度，科索沃前鋒拉舒卡和本季重返不來梅但上陣機會不多的本土射手菲爾克魯格也都各有進帳。海登海姆的防守是本季德乙第二佳，34輪失36球僅次於冠軍比勒費爾德，但海登海姆的進攻乏善可陳，進45球只優於3支球隊，前鋒克萊因丁斯特進14球佔全隊3分之1，但近3場比賽沒有進帳，一旦他發揮不佳，海登海姆就只能靠防守來困住不來梅。不來梅本季主場只有2勝3和，不過海登海姆作客表現也遠不如主場，估計首回合不來梅主攻，海登海姆首要目標是爭取客場進球。推薦不來梅贏得首回合勝利，兩隊都有進球，正確比數2：1。

(中時電子報)