農田水利法今拚三讀 前綠營中常委：反對到底 18:092020/07/02 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為抗議民進黨將水利會改制為公務機關，數百農民北上立法院抗議。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為抗議民進黨將水利會改制為公務機關，數百農民北上立法院抗議。(黃世麒攝) 為抗議民進黨將水利會改制為公務機關，數百農民北上立法院抗議。(黃世麒攝) 為抗議民進黨將水利會改制為公務機關，數百農民北上立法院抗議。(黃世麒攝) 反消滅水利會自救會總會長、前民進黨中常委黃金春(中)表示會永遠反對到底。(黃世麒攝) 立法院臨時會2日針對《農田水利法》草案修法審議，力拼三讀，反消滅水利會自救會一早號召數百名農民北上，身兼總會長的前民進黨中常委黃金春表示，將水利會改制為公務機關是奪財集權，犧牲農民權利，違憲也違法，他會永遠反對到底。 (中時 ) #中常委 #反對 #水利會 #農田 #三讀 也許您會感興趣 政治熱門新聞 補選有望？知情人分析高雄民調 爆韓國瑜將... - 政治 難道韓粉變心？最新民調出爐 高雄市長補選結果嚇死人 - 政治 韓國瑜會再選2024總統嗎？陳揮文回5字 - 政治 現在高雄可以淹水了？這張圖讓網友怒了：代理市長晨會開完沒？ - 政治 罷韓後的高雄 網一看驚呆：另類風光 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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