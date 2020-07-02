為抗議民進黨將水利會改制為公務機關，數百農民北上立法院抗議。(黃世麒攝)

為抗議民進黨將水利會改制為公務機關，數百農民北上立法院抗議。(黃世麒攝)

為抗議民進黨將水利會改制為公務機關，數百農民北上立法院抗議。(黃世麒攝)

反消滅水利會自救會總會長、前民進黨中常委黃金春(中)表示會永遠反對到底。(黃世麒攝)

立法院臨時會2日針對《農田水利法》草案修法審議，力拼三讀，反消滅水利會自救會一早號召數百名農民北上，身兼總會長的前民進黨中常委黃金春表示，將水利會改制為公務機關是奪財集權，犧牲農民權利，違憲也違法，他會永遠反對到底。

(中時 )