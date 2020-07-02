我駐菲律賓代表處所在的大樓一樓櫃台發生確診案例，與確診者接觸過的2名代表處僱員以及與僱員接觸過的領務組雇員自今天起全數居家上班14天。

外交部發言人歐江安表示，我駐菲律賓代表處所在的RCBC PLAZA大樓 Tower 1，一樓共用櫃檯人員於6月29日發生確診案例，該大樓第一時間週知所有租戶後，已立即啟動防疫清潔消毒程序，並要求近期與該名確診員工接觸者居家隔離。

經初步確認，目前國內派駐同仁及當地雇員皆平安，但由於駐處（位於41樓）也在一樓櫃檯派有2名菲籍雇員提供諮詢服務，駐處已立即安排2人篩檢及居家隔離，並請與2人有較密集接觸的領務組雇員自今天起全數居家上班14天。

為防疫考量，駐菲律賓代表處領務組7月1日已正式公告暫停領務服務（已電話預約本年7月2日及3日的領務案件申請者，仍可至該處申辦領務業務），後續將視大馬尼拉都會區疫情狀況，配合菲國防疫相關規定與措施，適時公告恢復領務服務。

(中時 )