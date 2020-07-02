為抗議監察院長被提名人陳菊人事同意權案，國民黨團日前突襲佔據議場杯葛議事，過程造成部分設施損壞，台北市文化局日前發函欲了解損壞情形，依文資法恐開罰30萬至200萬。對此，身兼國民黨主席的藍委江啟臣今天呼籲北市府依法行政、客觀衡量，不應該涉及政治針對。
江啟臣強調，國民黨在此次抗爭中，有任何影響公務設施的部分，都會負責，「我們不是怕負責，而是這樣的動作不應該有政治針對」，北市府應該依法行政，以客觀標準來衡量那些地方受損，是否屬於國民黨團該負責的部分，國民黨團願意接受相關責任，但執法必須公正客觀。
國民黨團周日為抗議前總統府祕書長陳菊接任監察院長，突襲強佔議場，破壞門鎖且砸破玻璃們，並在主席台噴上「監委酬庸、拒絕背書」等字樣。由於立法院議場在2017年被登錄為歷史建築，北市府文化局發函給立法院秘書處，欲釐清歷史建築受損情形，若評估無法修復、傷及古蹟結構，恐依文化資產保存法，開罰30萬至200萬罰鍰。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。