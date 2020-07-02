2020年過了一半，對於大陸的房地產業者來說，無疑是一次超強力的壓力測試。據克而瑞研究中心公布的《上半年中國房地產企業銷售前200強排行榜》顯示，今年6月，大陸房地產市場繼續恢復，加上房企去化積極，前100強房企單月權益銷售額年增13.4％。另外，在整體產業發展放緩的情況下，企業競爭加劇，巨頭市占率進一步提升。

業內人士表示，今年的市場整體規模增速放緩，銷售壓力比前幾年都來的大；另外，不少二三線房企依舊希望逆勢突圍，提升市占率，在市場上找到更好的排名；綜合這兩個因素，房企的壓力空前之大。

具體來看，6月房地產因為市場恢復加上積極去化，前100強房企單月權益銷售金額年增13.4％；不過，受到疫情衝擊，前100強房企的全口徑銷售額依然年下滑2.7％。

在產業增速緊縮的背景下，房企間的競爭加劇，同時也呈現分化的趨勢，大型房企的市占率明顯獲得進一步提升。根據數據，前10強的房企銷售操盤金額入榜門檻增加7.1％至人民幣912.1億元；前50強房企集中度與去年同期相比基本持平；而前51強至100強房企和100強之後的房企集中度分別按年下降0.7和1個百分點，權益金額集中度出現一定回落。

這數據的變化顯示，疫情衝擊之下，較大型房企抗壓力強於一般中小型房企，強者恆強格局仍在延續。

(旺報 )