侯友宜至新莊區公所慰勉基層同仁，同仁自製牌子「紓完困，可以睏了！」以傳達辦理紓困金時的辛勞。（賴彥竹攝）

新莊區公所社會課長邱素蘭回想第一個月辦理紓困金時，不禁眼眶泛淚。（賴彥竹攝）

擴大急難紓困受理至6月底，各區公所基層人員忙得人仰馬翻，新北市累計受理10萬450件，核定9萬9730件，核定率為99.28％，市長侯友宜今（2日）上午至新莊區公所慰勉同仁，他表示，感謝基層同仁辛勞，不分晝夜、假日加班審核，完成不可能的任務。

侯友宜今日上午至新莊區公所慰勉基層同仁，並致贈蘋果，侯說，2個月來，市府、各區公所做了很多努力，編制葵花寶典標準作業手冊、刻了專用章，加速審核作業，非常感謝同仁不分晝夜、假日加班審核，甚至有人一個月加班超過200小時，才能共同完成不可能的任務。

侯指出，截至6月底，已累計受理10萬450件，核定9萬9730件，其中有7萬5640件通過審核，核定率達到99.28％，核定金額為11億3672萬元，占全國45億的4分之1，日後審核案件若有發現問題，全權由市長負責，請基層同仁放心，全力幫助艱苦人。

新莊區長朱思戎表示，辦理紓困期間，區公所總動員，最辛苦的社會課幾乎每晚11時才熄燈，課長邱素蘭還被同仁戲稱「7-11」，早上7時就上班，晚上11時才下班，體重整整掉了4公斤。

邱素蘭說，受理案件時遇到很多情況，像是有位單親媽媽歇斯底里責備，「天天打來問紓困金下來沒？」一下說孩子住院急需用錢，一下又說自己手術後貧血須打鐵劑，同仁聽聞甚至自掏腰包5000元協助，待紓困金下來後，單親媽媽先返還3000元，並坦承之前急慌了才編謊。

邱素蘭回想初辦理紓困金時，不禁眼眶泛淚，她說，常常沒有時間吃飯，同仁還特別端著餐盒，坐在旁邊盯著自己吃完，才放心離開，非常感謝同仁共同協助，時常也加班到家人抱怨，在晚上22至23時才衝最後一班捷運、公車，但仍秉持完成任務信念，將事情做好。

(中時 )