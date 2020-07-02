華山基金會田中站站長李翠婷（右），今天也專程到田中鎮公所感謝清潔隊的愛心。（田中公所提供／吳建輝彰化傳真）

田中鎮清潔隊的回收物跳蚤市場拍賣，已行之有年，但今年受疫情影響，為減少民眾群聚，改由網路競標方式，同樣廣受好評。（田中公所提供／吳建輝彰化傳真）

田中鎮長洪麗娜特別感謝鎮民及清潔隊同仁的努力，在資源回收及垃圾減量同時，也努力回饋社會，讓原本無用的回收物品，變得更有意義。（田中公所提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣田中鎮清潔隊的回收物跳蚤市場拍賣，已行之有年，但今年受疫情影響，為減少民眾群聚，改由網路競標方式，同樣廣受好評，今年首筆拍賣金共拍得7300元，田中清潔隊長張家禎更自掏腰包，湊足１萬元，全數捐給華山基金會。

清潔隊長張家禎表示，感謝民眾熱情參與，過去清潔隊有將回收還堪用的輪椅，整理過後贈送給華山基金會的經驗，因此特別將今年首筆搶標得款項，同樣捐贈給華山基金會，而未來清潔隊競標回收物的收入，同樣會持續捐贈給各社福機構，持續為民眾做愛心。

華山基金會田中站站長李翠婷說，起初聽聞隊長欲將回收競標款項捐出來的時候，讓她莫名的感動，因為回收物是論斤秤兩賣，在清潔隊員辛苦分類與整理下，讓原本可能要送入焚化爐的舊家具，發揮更大價值，讓真正讓垃圾變黃金，相當感動。

田中鎮長洪麗娜說，田中是一個充滿愛的小鎮，除了公益回收物網拍，田中1至5月的垃圾量，相較去年同期整整少了88公噸之譜，這都要感謝鎮民及清潔隊同仁的努力，在資源回收及垃圾減量同時，也努力回饋社會，讓原本無用的回收物品，變得更有意義。

(中時 )