荒野台東分會環境議題組長蘇雅婷出示衛星空照圖。(黃世麒攝)

荒野保護協會、地球公民基金會2日召開記者會，荒野保護協會理事長劉月梅表示，知本溪口是獨特的「沒口溪」，沖積扇更是候鳥必經廊道，有豐富的生物多樣性；台東分會環境議題組長蘇雅婷則出示衛星空照圖，指出知本光電廠座落在生態敏感的知本溼地，卻因未被劃入國家重要濕地而免環評，加上該地屬於原住民族傳統領域，卻從選址、設計到審查階段都沒有生態評估和社區參與，呼籲政府以「光電換地」解決爭議。

(中時 )