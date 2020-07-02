知本光電預定地生態豐富 環團呼籲換地解爭議 12:432020/07/02 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 環保團體呼籲政府以「光電換地」解決爭議。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荒野台東分會環境議題組長蘇雅婷出示衛星空照圖。(黃世麒攝) 荒野保護協會、地球公民基金會2日召開記者會，荒野保護協會理事長劉月梅表示，知本溪口是獨特的「沒口溪」，沖積扇更是候鳥必經廊道，有豐富的生物多樣性；台東分會環境議題組長蘇雅婷則出示衛星空照圖，指出知本光電廠座落在生態敏感的知本溼地，卻因未被劃入國家重要濕地而免環評，加上該地屬於原住民族傳統領域，卻從選址、設計到審查階段都沒有生態評估和社區參與，呼籲政府以「光電換地」解決爭議。 (中時 ) #知本 #生態 #呼籲 #協會 #荒野保護協會 也許您會感興趣 生活熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選 - 生活 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 2020過一半了！命理師揭密：下半年這5星座財運爆發 - 生活 三倍券用ATM領2000只要4步驟！全台據點曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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