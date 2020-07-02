家家有本難念的經，夫妻相處冷暖自知！台中人妻小麗（化名）提出離婚訴訟，她指控丈夫阿明（化名）在結婚當天就不准她關門睡覺，因為會「聽不見母親的聲音」。而在女兒出生後，丈夫甚至藉口嬰兒吵，搬去媽媽房間睡，不顧小麗請求，夫妻間應該有溫暖擁抱、肌膚之親，阿明竟跟媽媽同房睡13年！台中地院審理後，判准小麗的離婚請求。可上訴。

判決書指出，小麗與阿明2006年結婚，婚後育有一女。小麗指控，結婚當天就不能關門睡覺，因為阿明痛斥：「我聽不到母親的聲音」，因此兩人婚後睡覺從沒關過門。且新婚才1個月，老公竟然仍上網交女友，對她冷淡疏離，為此她去做試管嬰兒，盼藉孩子改善夫妻關係。

不過，孩子早產3個月，在醫院休養時，阿明竟對她不聞不問，還說「小孩是妳要生的」，要她自己付醫藥費。小麗與女兒回家後，阿明嫌嬰兒吵，搬入媽媽房間同睡，且緊閉房門，長達13年之久。期間小麗要求「夫妻之親」，慘遭嚴厲拒絕，她質問阿明為何跟媽媽睡，被怒吼：「我跟我媽媽相依為命！」。

而阿明則辯稱，剛結婚時向阿麗求歡，遭嗆聲「如果敢碰我，我要提告」；因妻子體質不易受孕，2人協議人工受孕，阿麗早產時有到醫院照顧，費用也是由他負擔，否認虐待。

此外，父親早逝，他從小與母親相依為命，因母親身體不好，經常半夜無故大量流鼻血，才會在母親房間打地鋪，以便隨時照顧。

法院審理發現，阿明的母親原本經常因流鼻血就診，平均2個月要急診一次，不過2018年底接受手術後，病況明顯改善，沒有再掛過急診。

法官認為，阿明第一任妻子，就是因為他和媽媽同房共寢，規勸無效後離婚；但阿明再婚後積習不改，可推斷這是自幼養成的習慣，成年後依然故我，與媽媽流鼻血無關，全在於心態正常與否。

法官認為，阿麗與阿明婚後形式上雖同居一處，但多年來均未同房，且兩造不能有效溝通，以致夫妻關係長期有名無實，無法共同經營正常婚姻生活；且阿明雖然不願離婚，但在訴訟中不斷攻訐、指責阿麗，可見兩人情愛基礎已然喪失，夫妻彼此扶持之特質亦蕩然無存，判准離婚。

(中時電子報)