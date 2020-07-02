國民黨立委攻佔立法院抗爭陳菊提名監察院長，國民黨中常委高思博指出，陳菊雖曾經是人權鬥士，但已是有爭議的政治人物，不適合出任監察院長，遭受藍營有節制的抗爭，符合公民不服從的民主作為。

國民黨籍立委耗費20小時，佔據立法院議事廳，杯葛議事，凸顯民進黨政府酬庸式提名陳菊出任監察院長的錯謬，近來遭受許多網路的評論，認為反民主，高思博在其「阿博講道理」臉書直播中指出，綠營若有此言論是明顯雙重標準，因為藍委使用的鐵鍊鎖門、人身佔領主席台等抗爭動作，其實民進黨立委過去幾年都有過，而且在太陽花行動時發揚光大。

高思博表示，國民黨一再反對陳菊出任監察院長，沒被理會，不得已才實施占領議事廳的動作，且表明會負責賠償鎖損壞的公物，事出有因又符合比例原則，更在體制內施行，與「公民不服從」的民主理念吻合。

高思博說，他擔任立委期間，適逢陳水扁貪瀆案高峰，立委院藍、綠陣營人數相當，國民黨有將軍級人物策劃，抗爭已是不易，如今立委人數僅38人與綠營的近70人不成比例，以至於在議事廳僅支撐1小時，較為可惜。

因此，事後外界紛紛批評國民黨抗爭力度不足，不夠激烈，高思博認為，在人數居於弱勢的限制之下升高衝突等級，再撐久一些，必然發生流血場面，傷人或被傷，國會殿堂濺血，很可能遭受各界批判亂搞，對國民黨的形象將是反效果。

不過，高思博肯定這次抗爭行動充分暴露了提名的缺失，即使綠營頻繁強調陳菊是人權鬥士。他強調，人權鬥士與監察院長的擔任資格是兩回事，不能相提並論，例如緬甸翁山蘇姬是聞名的國際人權鬥士，接掌國家政權後，卻侵害羅興亞人，舉國撻伐；陳菊擔任高雄市長期間，沾染了滿身貪腐，團隊遭監察院彈劾、糾正多達18件，沒資格當清官專屬的御史大夫，況且是院長，藍營立委應對此案及其他不合理的人事任命案繼續抗爭和表達立場。

(中時 )