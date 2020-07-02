民進黨立委黃世杰、國民黨立委林文瑞、桃園農田水利會長黃金春 (吳家豪攝)

桃園農田水利會長黃金春等人今日於立法院外抗議並表示，立法院今日臨時會將討論執政黨提出的《農田水利法》修法，目的是將水利會的土地收歸國有、奪財集權，犧牲最弱勢的農民。

今日除黃金春外，民進黨立委黃世杰、國民黨立委林文瑞以及前台南縣長蘇煥智等人也都到場，加上不少農民遠自外縣市而來，現場聚集人數約近200人。

黃金春過去在總統大選期間，擔任蔡英文總統「小英之友會」農田水利後援會總會長，也曾任民進黨中常委，被認為是挺英人馬。

黃金春說，農委會近日所提的改制理由，一變再變，最近的說法是要擴大水利會的公權力，包括水權、擴大灌區、提升服務，但這些都是造假的議題。

黃金春痛批，過去在黨外時期，一輩子都在對抗一黨獨大的國民黨，沒想到今天出來抗爭的是支持了一輩子的民進黨，真的是可惡到極點。

林文瑞表示，今日下午臨時會《農田水利法》修法，民進黨一定會挾著人數優勢通過，沒收農民財產，迫害地方自由，將各地農田水利會改制為公務機關。國民黨38位立委將會全數出席並逐條投下反對票，下午每位藍委都會簽名，日後一定會提釋憲。

(中時 )