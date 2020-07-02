疫情解封、餐飲市場快速回溫，六福萬怡酒店為搶攻自助餐商機，鎖定Buffet控在館內「敘日」餐廳推出「半半主餐」點菜新吃法，並設計推出2至4人分享組合餐，一次提供高達59種主餐組合，標榜幫「選擇障礙者」配好，不必費心即可輕鬆吃到飽。

配合「振興三倍券」7月15日上路，六福萬怡酒店也同步推出「放大振興券」活動，親朋好友來到敘日全日餐廳消費聚餐，只要使用振興三倍券單筆消費滿3,000元， 就能獲得3,000元餐飲折抵券，將拆分為500元、200元等2種面額，消費滿600元可使用1張面額200元折抵券，而消費達2,000元則可使用1張面額500元折抵券，標榜消費者可靈活彈性使用省更大。

Buffet自助餐廳競爭激烈，六福萬怡酒店為紅海中突圍，館內「敘日」全日餐廳提供結合單點主餐與自助吧的Semi Buffet型式服務，更持續發揮創意，一口氣推出10款風味主餐，價格區間為980元+10%至1780元+10%。

「敘日」餐廳並新創主餐新點法，大吹韓國半半風，消費者可任選2道半份主餐進行雙拼，一次品嚐到雙重美味。此外餐廳並全新推出2~4人分享餐，澎湃海陸雙人餐共有3種組合，為任選1道來自美國、澳洲、日本等地的高級和牛主餐，再加上重達600公克的波士頓活龍蝦，兩人用餐超值價3,600元+10%起。另有味印度燒烤海陸分享餐，適合3~4人享用，以坦督里牛肉、豬肉、雞肉、白蝦、烤蔬菜組合而成的大烤串，搭配帶有濃郁風味的雙起士烤餅，超值價格5,520元+10%。

「敘日」全日餐廳推出的全新菜單中，針對個人主餐共設計10不同風味的料理，其中，「美國荷斯登牛肋眼牛排」主餐為循著好萊塢名人的口袋名單，與美國頂級餐廳同步，特別選用由「Flannery」肉舖供應的荷斯登牛肉，相較於一般肉牛，荷斯登牛屬乳牛品種，肉質細緻略帶乳香，油花均勻分布呈現大理石花紋， 煎烤後的表層焦香味與內層豐厚肉味交織，多層次風味讓人一吃就忘不了，再搭配美味吃到飽的沙拉吧1,780元+10%。考量到部分消費者不吃牛肉，特別增加「印度坦督里雞肉」、「慢煮挪威鮭魚」、「酥脆德國豬腳及香腸」、「香烤BBQ豬肋排」、「美紐羊排雙重奏」等各式主餐，各種需求全都能滿足，朋友聚餐不用再費心找餐廳。

(工商 )