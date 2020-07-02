東京單日確診病例再度破百 11:532020/07/02 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東京都內2日的新冠肺炎確診人數再度超過100人。(圖為東京奧運預定館場「東京國立競技場」前，黃菁菁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京都相關人士指出，東京都內2日的新冠肺炎確診人數再度超過100人，這是5月25日日本政府宣布解除緊急事態宣言之後，單日確診人數最多的。 東京前1次單日確診病例超過100人是在連休長假期間的5月2日。東京解除警報才2星期，確診病例又再創新高。專家們擔心，東京都的疫情不終結的話，明天夏天是否還能如期舉辦東京奧運會。 (中時電子報) #東京警報 #單日確診 #東京都 #100人 #病例 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 東京都正式宣布解除東京警報 20:302020/06/11 國際 警報剛除 日韓又傳第2波疫情 04:102020/06/16 國際大事 東京都單日確診人數又超過40人 15:272020/06/18 國際 國際熱門新聞 川普下台也沒用！拜登嗆：當總統就對陸祭經濟制裁 - 國際 6機師空姐「睡一起」 影片曝光…公司火大全開除 - 國際 等待奇蹟？川普：堅信病毒會某時就會消失 - 國際 火速反制香港國安法 美眾議一致通過香港自治法案 - 時事 絕望？共和黨人透露：川普民調若無改善可能退選 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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