東京都相關人士指出，東京都內2日的新冠肺炎確診人數再度超過100人，這是5月25日日本政府宣布解除緊急事態宣言之後，單日確診人數最多的。

東京前1次單日確診病例超過100人是在連休長假期間的5月2日。東京解除警報才2星期，確診病例又再創新高。專家們擔心，東京都的疫情不終結的話，明天夏天是否還能如期舉辦東京奧運會。

(中時電子報)