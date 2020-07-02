台灣本田汽車宣布，6月以3,214輛的新車銷售銷售成，創今年單月新高紀錄，並以145％月成長率，奪下6月國產品牌月度成長冠軍，登上國產乘用銷售台數NO.2殊榮，其中本田CR-V車款以1,717輛的銷售業績，搶下國產休旅車休售冠軍頭銜，日本進口的本田ODYSSEY，也奪下進口旗鑑MPV銷售冠軍。

為慶祝6月好業績，台灣本田汽車宣布，即日起延長舉辦「Honda盛夏鉅獻」系列活動，凡於7月購買本田品牌指定車款，可續享「歡樂出遊、放鬆按摩」等雙重好禮，買國產車款加贈市價4.98萬元的按摩椅；購買CR-V除贈送按摩椅外，更加碼送「五年不限里程延長保固」及「3萬元安心智駕配件組」，贈送配件品項包含上鎖警示與遙控收鏡組、前後雙鏡頭行車記錄器、LED後廂照明燈、前後偵測雷及PM 2.5負離子清淨系統。購買ODYSSEY亦加碼贈送「五年不限里程延長保固」。

此外，台灣本田7月亦推出「輕鬆入主專案」優惠，全車系購車免頭款、超低月付「零頭款與低月付1,788元起」，積極搶攻暑假旺季商機。

(工商 )