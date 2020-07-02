隨著國內疫情緩和，旅遊解封，政府推出振興經濟政策，租車業龍頭和運租車積極響應，除了暑期租車、包車優惠外，宣布7月15日起至8月31日，持紙本振興券至門市租車，額外再享20％加碼折抵（需另以信用卡支付最低100元），其價值等同於三倍券面額的1.2倍，持越多振興券付款，折抵越多。

除了振興券加碼20％回饋，和運租車更推出指定車款36小時及54小時振興券專案，以租用54小時的VIOS或YARIS來說，只要以振興券支付2,500元，加上刷卡200元，等於以2,700元，即可租用54小時車輛。

此外，至和運租車門市完成租車體驗並完整填答【和運租車-服務滿意度調查】網路問卷，次月可獲得iRent共享機車免費20分鐘，每月再抽30位可獲iRent共享汽車免費3小時。

和運接送另推出憑振興券付款可享包車4小時2,000元起優惠（超時、跨區費用另計，限西部地區），依不同車型，如：CAMRY、廂型車包車4小時2,000元，ES系列為2,400元。消費者可透過電話預約，於乘車時將振興券交予司機即可。

(工商 )