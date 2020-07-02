◎指考明登場 考生須全面配戴口罩

109學年指考將在7月3日至5日舉行，今年共有4萬3700人報考。2日一早有位特殊考生先到試場熟悉自己的考試環境。台灣大學註冊組主任李宏森提醒，配合防疫，這次考試規定必須「全面配戴口罩」，大考中心會提供每位考生，用餐時每人每天可以領取一片防護罩。

◎駐菲代表處大樓傳確診 多名雇員居家隔離

我駐菲律賓代表處所在的大樓一樓櫃台發生確診案例，與確診者接觸過的2名代表處僱員以及與僱員接觸過的領務組雇員自今天起全數居家上班14天。

◎4年再編4200億 朝野無異議通過前瞻二期預算

立法院臨時會今處理「前瞻計畫」後續4年4200億的預算籌編、及前期待編列的900億預算案，在國民黨團也支持的情況下，表決時僅民眾黨團4名立委反對，確定前瞻計畫順利獲得財源，得以進入後半階段。

◎YouBike升級2.0雙北不同調 侯友宜：7月8日與台北協調

台北市預計全市汰換YouBike 1.0，升級為2.0，但因系統不相容，新北市認為「浪費公帑」，打算不跟進，雙北對於升級YouBike不同調，新北市長侯友宜受訪表示，將在7月8日與台北市坐下來協調，好好合作，確保市民權益。

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(中時電子報)