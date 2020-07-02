胃潰瘍是胃酸侵蝕胃壁，造成破損發炎、出血、纖維化，常出現在不良飲食習慣、過度或不當用藥、吸菸、壓力大焦慮緊張的人身上。中醫師吳宛容表示，胃潰瘍的人想養胃可以吃木瓜、高麗菜，但千萬別空腹吃木瓜、生吃高麗菜，反而導致胃痛。

《早安健康》報導，吳宛容指出，以中醫來看木瓜味甘、性平、微寒，能幫助消化、消暑解渴、潤肺止咳。且木瓜的蛋白質分解酵素，能促進消化吸收，但要小心胃黏膜受傷時，木瓜酵素可能會侵蝕受傷處，引起胃痛，建議潰瘍患者不要空腹吃木瓜。

接著吳宛容說，高麗菜健胃益腎、養筋補髓，富含多種維生素，達到顧胃效果，還可幫助修復體內受傷組織，改善胃潰瘍、十二指腸潰瘍的不適，體質虛寒的人也很適合吃高麗菜。但要注意「腸胃道差的人避免生食高麗菜」，因為沒煮過的蔬菜纖維較粗，腸胃差的人吃了容易胃痛。高麗菜建議烹煮時間為5至7分鐘，煮太久維生素會流失。

(中時電子報)