北市災害防救辦公室2日通報，因熱力作用，午後將有明顯對流系統發展，北市全區可能有短延時強降雨，預估時雨量有機會達60毫米，特別提醒低窪地區民眾務必預先做好防範，減少災損。

依中央氣象局預報資料，今天環境為偏南風，北台灣位於背風區且大氣環境不穩定度高，午後因熱力作用，預估午後將有明顯的對流系統發展，並有長時間降雨現象。

災防辦公室指出，北市全區可能有短延時強降雨，昨日主要集中南港、文山山區，預估時雨量可有機會達60毫米，因此特別呼籲低窪地區民眾務必預先做好防範，減少災損。

(中時 )