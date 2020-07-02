北市午後強降雨 市府警告：時雨量可能達60毫米 12:162020/07/02 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 定量降水預報。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市災害防救辦公室2日通報，因熱力作用，午後將有明顯對流系統發展，北市全區可能有短延時強降雨，預估時雨量有機會達60毫米，特別提醒低窪地區民眾務必預先做好防範，減少災損。 依中央氣象局預報資料，今天環境為偏南風，北台灣位於背風區且大氣環境不穩定度高，午後因熱力作用，預估午後將有明顯的對流系統發展，並有長時間降雨現象。 災防辦公室指出，北市全區可能有短延時強降雨，昨日主要集中南港、文山山區，預估時雨量可有機會達60毫米，因此特別呼籲低窪地區民眾務必預先做好防範，減少災損。 (中時 ) #北市 #降雨 #對流 #民眾 #系統 也許您會感興趣 生活熱門新聞 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選 - 生活 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 三倍券用ATM領2000只要4步驟！全台據點曝光 - 生活 2020過一半了！命理師揭密：下半年這5星座財運爆發 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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