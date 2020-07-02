2日凌晨，南韓女星李孝利與潤娥一同現身KTV並難得開啟直播準備與粉絲們同歡，但直播過程竟沒戴口罩，遭到網友怒罵「疫情期間竟公開這樣玩」登上新聞版面，兩人也在隔日一早發出道歉聲明，希望能平息眾怒。

李孝利與潤娥曾在2018年一同演出實境節目《孝利家民宿2》關係變得十分親近，私下經常連絡。原本定居在濟州島生活的李孝利近日接下節目《玩什麼好呢》的主持邀約而回到首爾，她也趁此機會與潤娥敘舊。

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一向十分低調的兩人，或許因為難得聚會並喝了小酒十分開心，相約前往狎鷗亭的KTV唱歌並開啟IG直播與網友同樂，沒想到卻遭到網友怒罵認為她們身為公眾人物竟在疫情期間不戴口罩出現在公眾場合，剛開始兩人還在嘻笑對談，後來發現無法平息眾怒，潤娥立即表示「自己有戴口罩來」，李孝利也戴上口罩對著鏡頭與網友道歉並關掉直播，後來也沒再開啟。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

事後竟因此登上新聞版面，令兩人不得不貼出道歉啟示，潤娥甚至以手寫方式以表誠意，不少粉絲們看了紛紛跳出來護航「有道歉就好」、「其實她們是在自己的包廂也沒什麼問題」、「有些人太大驚小怪了吧」引發熱議。

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(中時電子報)