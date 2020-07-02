國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁在昨天公布的民調昨，拿下14.4%支持度，暫時落後民進黨陳其邁54.6%支持度，有媒體引述藍營黨務人士分析，因補選投票率不會高，黨中央設定在這次補選，李眉蓁最好能拿下2020大選，前市長韓國瑜的六成票，才不算輸太多。

據《台灣指標民調》2日公布高雄市長補選民調，結果發現有54.6%市民會支持陳其邁，14.4%支持李眉蓁，4.0%支持吳益政，13.3%投廢票／不投票、13%市民則未明確回答。

據《新新聞》2日報導，藍營知情人士指出，此次補選，投票率可能剩下4成，大約僅90萬票，「黨中央給李眉蓁的目標，最好能拿下韓國瑜大選時的六成票，約35萬票投給李。但關鍵在於韓國瑜是否會輔選，以及民眾黨對手吳益政的得票數」。

知情人士進一步分析認為，「高雄補選這局，韓可能會私下幫忙，但不太可能公開的輔選，以避免被民進黨等團隊乘勢操作」。

但李眉蓁團隊發言人謝龍介卻有不同看法，認為「李團隊都是年輕人，她將團隊的年輕活力帶出來，也將高雄有無限發展的可能，這種概念帶給高雄市民」，謝龍介強調，「這會贏得高雄市民的認同，也因此，他認為選戰會漸入佳境」。

(中時電子報)