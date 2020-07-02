美國國會下屬美中經濟與安全審查委員會（USCC）於美東時間1日公布的報告稱，自2000年以來，美國跨國企業在中國的「大規模擴張」，可能威脅到美國產業競爭力與長期技術領先地位。

路透報導，USCC警告，美國企業在中國的業務從製造快速轉向研發等高價值活動，可能在不知不覺中使中國實現其產業政策目標。

USCC表示，對近20年來美國經濟和貿易數據的分析發現，美國在中國的商業資產增加15倍。目前美國企業在中國的僱員達到170萬人，與2000年的25.2萬人相比，增加近600％。

上述報告指出，美國企業利用中國的廉價勞動力、規模經濟、低運輸成本，以及全球供應鏈集中的優勢，其中很大一部分活動集中在供應中國日益增長的消費階層的需求上。

美國製造業在中國曾主要集中在電腦、電子產品及化工產品的生產上，但是在中國的堅持下，美企在研發方面的投資也有所增加。

報告稱，這些產業可能間接削弱美國國內產業對於中國的競爭力與技術領先地位。報告並敦促美國國會採取措施保護美國的創新能力與領先地位。

(工商 )