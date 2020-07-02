半導體測試介面廠精測（6510）受惠台系及美系客戶訂單轉強，投顧法人看好第三季營收可望季增逾17％、挑戰歷史新高，下半年表現可望優於預期。精測近日股價穩步走揚，今（2）日開高穩揚3.5％至827元，創3月中以來4個月波段高點。

精測股價自5月中起漲，迄今1個半月漲幅已逾4成，截至11點15分仍維持逾2.8％漲幅。觀察法人動態，三大法人迄今偏多操作，上周買超239張、本周迄今續買超238張，但外資本周轉為賣超166張，投信則買超357張、自營商買超27張，呈現土洋對作態勢。

精測受惠5G即將進入商用化，供應鏈備料帶動多項半導體測試介面需求，2020年5月自結合併營收達3.53億元，月增2.96％、年增達67.82％，創同期新高、歷史第4高。累計1～5月合併營收15.96億元，年增達55.73％，續創同期新高。

展望後市，在美國及中國大陸競逐5G情境下，精測表示，對應的所需晶片需求已逐漸浮現，帶動公司垂直探針卡業務成長，對第三季旺季營運審慎樂觀。法人看好精測第二季營收可望季增逾2成、挑戰歷史次高。

投顧法人指出，雖然疫情干擾新款智慧型手機推出時程，導致部分探針卡載板出貨遞延，但受惠台系及美系客戶應用處理器（AP）和系統單晶片（SoC）訂單轉強、需求優於預期，看好精測第三季營收可望季增逾17％、改寫新高，下半年營收將優於預期。

此外，精測美系客戶規畫自行設計筆記型電腦用中央處理器（CPU），投顧法人認為可能交由台積電5奈米製程生產，將可望帶動精測探針卡載板出貨量，挹注精測下半年及明年營運動能，將今明2年獲利預期分別調升5.6％、14.5％。

不過，投顧法人對精測明年營運展望仍審慎看待，主因未取得美系大客戶的手機應用處理器（AP）測試板訂單，加上華為遭美制裁升級恐影響訂單需求，認為需要更多助力才能填補缺口，仍維持「降低持股」評等、但將目標價自450元調升至490元。

(時報資訊)