亞系、美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，認為英特爾自6月底暫停出貨給全球大陸廠商浪潮集團，此舉恐減弱信驊下半年營運動能，故分別將其目標價下修到1000元、1500元，其中亞系外資更重申賣出評等。

英特爾已經自6月30日開始為期兩周暫停出貨給全球第三大伺服器品牌廠大陸商浪潮集團，外資認為由於信驊與浪潮有業務往來，故恐影響下半年營運。

亞系外資指出，大陸雲端客戶影響不只是浪潮，包含抖音在印度下架，預估後續風險將在下半年顯現，恐對信驊第三季營收造成影響，季減幅度恐達6%，第四季也面臨再下滑13%的風險，並下修2021年、2022年每股盈餘預估約4%，重申「賣出」評等，同時將目標價下修至1000元。

美系外資則表示，信驊第二季受惠拉貨動能仍不差，預估營收季增達17~20%，因此，先前看好可望在BMC市場拿下約八成市占，不過後續可能面臨庫存風險。故下修第三季營收季減3%，預估第四季恐再下跌4%，惟美系外資仍強調長線看好BMC(遠端管理晶片)、Cupola 360等動能，將目標價下修至1500元。

(時報資訊)