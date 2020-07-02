政府發放的振興三倍券排除電商，不過，電商業者不是吃素的，雖然剛過618年中慶，面對振興商機，也各自推出優惠，內容包羅萬象，仍以大促規格吸引消費者。振興券昨日啟動後，擁有電商平台及電子支付的網家(8044)，今天攻上漲停，純電商的創業家(8477)盤中漲幅一度來到4％。

網家旗下PChome 24h購物響應政府三倍券政策，積極拓展創新行銷策略，7/15起將於站上推出「線上振心省錢五招式」，活動包含：300倍超級轉盤，消費者用1P幣，即有機會轉出最高300倍的好運回饋，數位綁定Pi拍錢包P幣消費折抵抽100％回饋、儲值1000最高賺3000、點數換P幣抽6000、3倍有感商品專區等方案，期望透過線上活動，讓消費者有機會能輕鬆享受300倍的超值好康。

創業家最早自辦振興優惠，6月19日推出「APP限定！《生活市集振興優惠券》直接給3千，消費再送3千」振興方案，6/19起全面向生活市集APP會員無條件發放3000元《生活市集振興優惠券》，6/19～7/19只要累積3筆消費，即可於8/4再獲第二階段3000元《生活市集振興優惠券》。

子公司松果購物(6740)至8月31日祭出全面性發放3000元振興券計畫，並加碼攜手異業夥伴推限時有感回饋，活動期間刷指定信用卡享最高6％現金回饋，不限金額消費即可抽「7-ELEVEN 100元禮物卡」。

淘寶台灣自辦「振興翻倍日」活動，自7月7日零時開跑，限時1小時，消費滿2999元現折690元，全平台下殺77折；在7至10日活動期間，平台狂撒「服飾折扣券」最低享52折優惠，更於每天早上10點及晚上8點折扣券面額翻3倍，平台折扣券優惠還可疊加使用，全平台結帳享78折優惠及商城結帳最低73折。

此外，消費者還可在本次活動中以超優惠價買到許多商品夢幻組合及暢銷商品買一送一，淘寶台灣也攜手Shopback與Line Points推出返利翻倍加碼，透過雙平台購物最高返利7％再分別贈送Line Points和現金回饋。

蝦皮購物今天宣布發放10倍振興券，更升級異業合作規模，成立「蝦皮跨界夥伴聯盟」祭出「吃喝玩樂振興券」，囊括人氣美食、旅遊出行、享樂生活三大類消費需求，將蝦幣價值放大最高超過40倍。7月以1元蝦幣即有機會抽中價值千元的EZTABLE餐飲抵用優惠或AsiaYo墾丁住宿券。

台灣樂天市場祭出「振興發3倍點數回饋36倍」優惠，網購下單也能享有多「倍」優惠。同時，鎖定國旅正熱，搶攻國旅商機，並且擴大政府振興三倍券效益，與多家旅遊平台業者合作。

如KKday、Agoda、Tripbaa趣吧、Booking.com等，結合Rakuten樂分紅分潤功能，鼓勵消費者透過Rakuten樂分紅連結前往品牌官網消費，購買使用後，即可獲得指定趴數現金回饋。

(時報資訊)