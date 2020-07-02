資金行情熱燒，台股進逼11800點！儘管美國等地區新冠肺炎疫情持續延燒，但美股及台股在資金行情簇擁之下呈現個股衝鋒、指數震盪走高格局，電動車大廠-Tesla股價連番飆漲，站上1100美元關卡，成為全球市值最高車廠，蘋果股價高檔震盪，讓台灣蘋果及Tesla供應商成為台股多頭明燈，大立光(3008)及台積電(2330)負責穩盤，玉晶光(3406)衝高帶動台郡(6269)等蘋果概念股攻高。

砷化鎵代工廠-宏捷科(8086)除息後強勢上漲，盤中站上百元關卡，中小型股的安力-KY(5223)、迅得(6438)、愛普(6531)、華星光(4979)等中小型股強攻漲停板，搭配生技股的中天(4128)、杏國(4192)及杏輝(1734)等漲停板，在中小型個股強強滾下，台股指數開平走高，盤中順利站上11750點，並直取11800點，截至11點35分，加權股價指數11777.26點，上漲73.84點，成交量1232.36億元；OTC指數為164.76點，上漲2.46點，成交量565.64億元。

今日上市各類股以汽車類股表現最佳，上漲3.81%，其次是橡膠類股及生醫類股，分別上漲1.81%及1.76%，表現較差者為網通類股、塑膠類股及觀光類股，其中網通類股下跌1.68%，塑膠類股下跌0.81%、觀光類股下跌0.43%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲3.93%，表現最差為觀光類股，下跌0.64%。

就技術面來看，今天台股在美國科技股收高帶動下，盤中指數開平走高，順利站上11750點，進逼11800點；台股週三以一根紅K，重回所有均線之上，今天指數亦開平走高，沿月線走升表現強勢，台股指數近期逐步墊高，意謂多方上攻企圖堅定，然而週三台股雖然強勢上漲，成交量逐漸遞減，顯現市場觀望氛圍有轉濃跡象，不過，台股短線籌碼浮額經過日前拉回清理、指數回補6月29日跳空缺口，站上各期均線之上，在月線續揚支撐下，大盤可望以震盪墊升方式，逐步挑戰黑K反壓，向上挑戰12000點。

分析師表示，雖然全球疫情陸續傳出二次復發利空消息，但醫療防護及防疫措施已有應對，造成的市場衝擊相對有限，且各國政府積極推出救市及資金寬鬆政策，市場延續強勁的資金行情，台股多頭格局不變；由於台股震盪墊升，向上挑戰反壓，操作上，短打景氣回溫題材股，避開近期線型走弱或法人減碼個股，中線可留意營運穩健的藍籌股或高現金殖利率股。

蘋果新機拉貨潮即將在第3季啟動，有助於大立光、玉晶光、台郡、穩懋(3105)等蘋果供應鏈業績表現，電動車大廠-Tesla近期股價強勢創高，相關概念股-健和興(3003)、貿聯-KY(3665)等也同步走強，IC設計類股受惠旺季來臨獲利成長具想像空間，瑞昱(2379)、聯詠(3034)、義隆(2458)等個股逢拉回可以注意；汽車零組件及民生消費等相關族群亦可逢低佈局。

(時報資訊)