板橋黃石市場拆除重建後，現在成為「天菜市場」了！市場結合新北市花、市樹及板橋古文化元素，更以環保建材、透風設計、衛生概念、人文美學及無障礙環境，與現代化結合，而新北市長侯友宜也在臉書曝光「時尚大片」，找來藝人陳奕到市場內拍攝，畫面曝光後，讓許多網友都相當驚艷。

板橋黃石中繼市場。(取自侯友宜臉書)

板橋黃石市場完成改建。(取自侯友宜臉書)

侯友宜在臉書分享，從小在菜市場長大的他，沒想到有天菜市場也能成為時尚照片的拍攝場地，位在 新北板橋的黃石市場 除了延續市場傳統的味道，更結合新北市花、山茶花、林家花園、冰裂窗元素，將板橋在地特色融入其中，借鏡歐洲現代化市場，增添許多現代化設計，採開放式空間讓環境更通風和明亮。

另外，為了讓市場環境更衛生，市場設立了汙水處理和垃圾集中區，擺脫以往對傳統市場的刻板印象，現場更設置親子休憩場地和電子支付服務，提供市民更方便又輕鬆的購物環境。這次新媒體主持群 戴湘儀、陳奕、蔡畹鎣、王子禾也和新聞局長蔣志薇、民政局長柯慶忠到現場，搶先拍了幾張網美照，不說還以為是哪本時尚雜誌的內頁，侯友宜也大讚，「場景跟模特兒的專業度我都給一百分」。

板橋黃石中繼市場。(取自侯友宜臉書)

板橋黃石中繼市場。(取自侯友宜臉書)

板橋黃石中繼市場。(取自侯友宜臉書)

(中時電子報)