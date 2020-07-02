古林睿煬在2018年季中選秀以第1指名加盟統一獅隊，簽約金550萬元，剛猛速球是他的武器，2019年9月27日於台南棒球場初次登板先發，對戰Lamigo桃猿承擔敗戰，也讓古林睿煬從過程中學習，感受職棒一軍強度。
昨（1）日對古林睿煬是個值得紀念的日子，本季首度先發面對富邦悍將，主投5局用球數88顆，被擊出6支安打，投出5次三振，僅失1分，最快球速151公里。優質表現並獲得隊友火力支援，古林睿煬拿下個人職棒生涯首勝，更獲得生涯首座單場MVP殊榮。
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(中時 )
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