大陸鋼琴家郎朗與小12歲的混血嫩妻吉娜愛麗絲婚後人氣超夯，小倆口更登上夫妻實境秀《妻子的浪漫旅行》大放閃光，夫妻情深羨煞眾人，而幽默調皮的謝娜在節目中誇張模仿郎朗彈琴動作，讓吉娜忍不住跳出來護尪，嬌羞直呼：「再說我丈夫我就...」。

吉娜跳出來護郎朗，嬌羞直呼：「你再說我丈夫我就...」，身旁的張歆藝則笑說「翻臉了」。（圖／取材自妻子的浪漫旅行微博）

謝娜與吉娜拍攝《妻子的浪漫旅行》當天剛好是謝娜生日，郎朗特別為壽星謝娜彈了一首生日快樂歌，而郎朗彈琴的誇張動作，也讓愛模仿的謝娜直接在餐桌上模仿郎朗彈琴的眼神和動作，逗得全場哈哈大笑。

這時在場的吉娜卻是笑不出來，表情一度尷尬，最後她更跳出來護郎朗，嬌羞直呼：「你再說我丈夫我就...」，身旁的張歆藝則笑說「翻臉了」，蔡少芬也在旁緩頰：「翻桌了，不要再學了」，眾人才結束調侃郎朗。

不過吉娜下秒則主動說，彈琴的時候不看鍵盤「就是特別自由的」，而謝娜模仿郎朗彈琴的舉動也引發討論，謝娜神模仿逗樂眾人，不過其實謝娜與郎朗私下交情不錯，這回開個小玩笑也讓外界見識到，吉娜實力護夫的一面。

(中時電子報)