「＋0又沒了！」中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增1例境外移入個案，國內目前累計有448例確診，分別是357例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，另確診個案中7人死亡。今天下午2點召開臨時記者會，由羅一鈞副署長最新說明。

(中時電子報)