＋0又沒了！新增1境外移入個案 指揮中心14時召開臨時記者會說明 12:042020/07/02 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 、 莊楚雯 、中時、 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7月2日台灣新增境外移入一例，中央流行疫情指揮中心下午將召開臨時記者會說明。(圖/截自疾管署直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「＋0又沒了！」中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增1例境外移入個案，國內目前累計有448例確診，分別是357例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，另確診個案中7人死亡。今天下午2點召開臨時記者會，由羅一鈞副署長最新說明。 (中時電子報) #境外移入個案 #召開 #臨時記者會 #說明 #新增 也許您會感興趣 推薦閱讀 印度確診狂飆 全球第4大疫區 04:102020/06/29 國際大事 北京新增本地7宗確診病例 10:432020/06/29 財經 東京單日新增確診再創新高 不考慮再進入緊急狀態 17:382020/06/29 國際 偉聯、三洋電、國票金、訊連4公司 7月辦法說 17:522020/06/29 財經 基本工資審議會第三季召開 勞團：應制度性調漲 13:482020/06/30 生活 大同7月2日起打入全額交割股 22:152020/06/30 財經 獨家》國民黨大軍進駐高雄助選 江啟臣明召開縣市主委會報 22:272020/06/30 政治 萬海新增台灣－越南/泰國航線 22:252020/06/30 財經 短期商務人士入境鬆綁 低、中低風險國家新增3國 15:322020/07/01 生活 《國際產業》美國疫情急飆 谷歌重啟辦公室計畫延至9月 15:402020/07/01 財經 生活熱門新聞 三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選 - 生活 領紙本三倍券很笨？網神分析優勢：信用卡會哭爆 - 生活 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 三倍券用ATM領2000只要4步驟！全台據點曝光 - 生活 中衛兒童口罩！Yahoo奇摩、墊腳石今天開賣2顏色 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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