高雄觀光漁船走私毒品案，偵查畫面完整公開，全案於上月末偵破。

一艘高雄觀光娛樂船，今年4月間從高雄港開往南部公海，接駁大批毒品後預計運往台東外海伺機走私來台，未料行經巴士海峽時卻遇上惡浪翻覆，船員跳海逃生，幸好海巡署早已監控多時，假裝已獲報進行援救，實際上卻是將已翻覆的船拖回，經開艙檢查，果然搜出用真空茶葉袋包裝好的K他命及安非他命毒品，總計761公斤，市價至少超過30億。

據了解，海巡署偵防分署及高雄警方，去年接獲線報，指出觀光漁船「日○12號」計畫自公海運毒母船處接駁毒品來臺，隨即報請高雄地檢署指揮成立專案小組偵辦，該船於今年4月14日傍晚自高雄港出發，15日上午抵公海，於母船搬運二級毒品649公斤和三級毒品K他命190公斤至船艙內藏放，並駛往台東外海，企圖從東部上岸。

未料這艘運毒船行經巴士海峽時，不料船隻載重不均且海象不佳，船面翻覆，船上人員跳船逃生獲救，但船隻漂流至屏東縣恆春鎮後壁湖外海3浬處，專案小組全程監控，先按兵不動，以救難名義為掩護，將船隻回港內進行開艙。

果不其然，幹員先在船艙內查獲第二級毒品甲基安非他命540包（毛重573.9公斤）、第三級毒品愷他命120包（毛重126公斤），另於岸際陸續尋獲第二級毒品甲基安非他命9包（毛重8.6公斤）及第三級毒品愷他命50包（毛重52.7公斤）。

檢警透過毒品大數據資料庫分析，先後鎖定被告李姓船長、張姓押貨人、許姓運輸仲介、莊姓接貨人、李姓貨主代表共組運毒集團，由不詳「貨主」委託被告許姓運輸仲介負責安排運輸毒品，由許姓運輸仲介再聯絡李姓船長駕船至公海，自運毒母船接駁毒品後駛往臺東外海，並通知莊姓接貨人，計畫將毒品拖回搶灘後，交給李姓貨主代表。

檢方查出，李姓貨主代表已事先支付訂金新臺幣50萬元及180萬元予李姓船長與莊姓接貨人。因此認定李姓船長、許姓運輸仲介、莊姓接貨人均涉嫌重大且有勾串共犯之虞，均向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時電子報)