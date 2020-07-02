先前帶頭私下號召80多名球員進行視訊會議，公然反對NBA進行復賽的籃網明星後衛厄文，如今果然說到做到！籃網總管馬克斯2日接受《ESPN》記者瑪莉卡訪問表示，厄文確定不會參加復賽，「對他來說，最好的事情就是不去奧蘭多！」

厄文今年2月接受肩膀手術，原本就沒打算前往奧蘭多參加復賽，沒想到他竟然發動球員視訊會議，直接公開要求球員考慮不要參加復賽，結果他的籃網隊友杜蘭特隨即附和，甚至去年爆發禁藥風波的籃網前鋒威爾森錢德勒也喊不去了。

只是籃網這次參加復賽的麻煩不少，除了厄文、杜蘭特與威爾森錢德勒不參加復賽，狄安卓喬丹、丁維迪兩名主力也在最近聯盟全面新冠檢測當中，確定感染新冠肺炎，狄安卓喬丹也率先宣布不去奧蘭多了，至於丁維迪還在評估當中。

因為丁維迪屬於有新冠肺炎症狀出現的感染者，目前還在接受治療當中，能否趕上復賽還很難講，馬克斯表示，目前籃網仍把丁維迪放在球隊大名單之中，但他也有可能宣布不會參加復賽，「我想沒有理由會有更多籃網球員退出復賽了吧！」

(中時 )