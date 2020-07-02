28歲的道奇隊外野手陶爾斯(Andrew Toles)先前因睡在機場的快遞大樓後面，又因為拒絕離開而被警方逮捕，才讓他潦倒的近況曝光，他過去曾有精神健康問題，此次事件後，他的姐姐才出面苦訴坦言需要幫助，根據美媒報導，他患有躁鬱症和思覺失調症（精神分裂）等疾病。

陶爾斯2年前還在大聯盟出賽，不過去年春訓沒有向球隊報到而被放入限制名單中，上周他被曝光有精神疾病，近日美媒《USA TODAY》採訪到他的家人，姐姐甚至因為看到他被捕的新聞喜極而泣，因為他們已經太久沒有陶爾斯消息，生死未知。

前道奇隊外野手托里斯因非法入侵而被捕。（美聯社資料照）

「你們知道我家人得感覺嗎？得救了！這說起來有點瘋狂，但那張犯罪檔案的大頭照真的是有史以來最好的一張。」陶爾斯的姐姐摩根（Morgan Toles）是肯特州立大學女子籃球助教，她在採訪過程中不斷透露出過去一年半來的無助。

根據摩根的說法，陶爾斯自2019年以來至少進出20家精神衛生機構，但他都沒有獲得足夠幫助，常常待了一周後就消失，搬到下個城市，警察還曾在肯塔基州和香港逮捕過他。陶爾斯在大聯盟3年來賺了約100萬美元，足夠支付他到處遊蕩的經費。他家人一直保密他的心理問題，道奇隊告訴記者陶爾斯因「個人原因」缺席春訓，他家人則告訴親友，陶爾斯因膝傷正在復健中。

陶爾斯不斷進出精神病院，家人也不厭其煩將他帶回，但陶爾斯總能逃出然後消失，他的家人在事情被曝光後反而松一口氣，陶爾斯前隊友們，包含明星球員騰納(Justin Turner)在內都想伸出援手。陶爾斯家人希望能透過法律獲得監護權，這樣才能強迫將他送往精神醫院，讓他接受治療、服藥。

(中時 )