三倍券破216萬人預約綁定 搶紙本停不下來 12:152020/07/02 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院宣傳三倍券(張鎧乙攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三倍券預約、綁定第二天，已突破200萬人，其中紙本券還是壓倒性居多，數位綁定跌破4成。經濟部統計，上午11點為止，共有216萬7870人完成選購。其中紙本券占64.29％，有139萬3669人選擇。數位券35.71％ ，有77萬4201人。 振興三倍券首日統計，預約綁定人數達179.1萬人，其中紙本人數有114.6萬人，數位綁定人數則有64.5萬人，兩天相較，選擇紙本人數明顯較多，而且持續增加中 。 (中時 ) #人數 #數位 #三倍券 #預約 #紙本券 #振興券 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓後的高雄 網一看驚呆：另類風光 - 政治 韓國瑜會再選2024總統嗎？陳揮文回5字 - 政治 看完陳其邁、李眉蓁最新民調差距 名嘴給建議 - 政治 許崑源又遭抹黑？遺孀氣憤回應了！ - 政治 高雄市長補選最新民調曝光 李眉蓁、吳益政差距居然... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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