三倍券預約、綁定第二天，已突破200萬人，其中紙本券還是壓倒性居多，數位綁定跌破4成。經濟部統計，上午11點為止，共有216萬7870人完成選購。其中紙本券占64.29％，有139萬3669人選擇。數位券35.71％ ，有77萬4201人。

振興三倍券首日統計，預約綁定人數達179.1萬人，其中紙本人數有114.6萬人，數位綁定人數則有64.5萬人，兩天相較，選擇紙本人數明顯較多，而且持續增加中 。

(中時 )