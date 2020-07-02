為減輕責任業者繳納回收清除處理費負擔，環保署將於近日發布「行政院環境保護署公告責任業者分期繳納回收清除處理費實施要點」，名稱將修正為「應回收廢棄物責任業者分期繳納回收清除處理費實施要點」，追溯自2020年7月1日起，責任業者分期繳納金額門檻由30萬元以上調降為10萬元以上，即可申請分期繳納。

環保署資源回收管理基金管理會官員表示，即將修正發布的「應回收廢棄物責任業者分期繳納回收清除處理費實施要點」主要調降責任業者分期繳納門檻，由新臺幣30萬元放寬為新臺幣10萬元，以及刪除申請新登記，廢止登記，年度申報等申請作業，應檢附之機構設立，申報表或繳費證明等文件，由於可透過登記核准機關之公示系統或本署資料庫查詢，責任業者日後不須再檢附。

基管會官員說，另外如有不可避之重大災害(含地震、颱風、受新冠疫情影響營運困難者)遭致損失不可歸責責任業者時，經環保署審查通過後，可不受限10萬元以上金額門檻，亦可辦理分期繳納，以增加民眾資金上的靈活使用。

(中時 )