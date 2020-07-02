台北市大同區重慶北路、伊寧街口，今天上午8時許發生一起公車撞死人事故，1輛公車在公車專用的斑馬線撞飛1名86歲婦人，老婦被撞倒地後意識不清，經送醫急救仍回天乏術，於10點41分宣告不治身亡，警方仍在調查事故原因。

(中時電子報)