北市公車斑馬線撞死人！86歲老婦送醫不治 12:162020/07/02 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市大同區今晨發生公車在專用道斑馬線撞死言名人8旬老婦事故。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大同區重慶北路、伊寧街口，今天上午8時許發生一起公車撞死人事故，1輛公車在公車專用的斑馬線撞飛1名86歲婦人，老婦被撞倒地後意識不清，經送醫急救仍回天乏術，於10點41分宣告不治身亡，警方仍在調查事故原因。 台中太平民宅火警6人傷 媽抱女嬰逃生 (中時電子報) #公車 #撞死人 #斑馬線 #86 #老婦 也許您會感興趣 推薦閱讀 參拜忘了時間遭反鎖廟中 老婦凌晨2樓招手求救 19:022020/06/28 社會 桃園七旬失智婦迷走街頭 警方熱心助返家 16:112020/06/29 社會 樹林分局員警暖舉 三更半夜護送迷途老婦返家 13:012020/06/30 寶島 免費公車市民優惠繼續 市民以外取得共識及研擬配套再調整 14:352020/06/30 寶島 斑馬線驚見「三縱條紋」？一堆人不知實際作用 10:302020/07/01 日常 遭逆子打死棄屍 老婦冰存377天終可火化安息 11:512020/07/01 社會 新北不合格公有建物94間 竟有86間是學校、幼兒園 13:032020/07/01 生活 台中購物節開「買」啦！車站及公車宣傳催買氣 16:412020/07/01 生活 新北86間學校 安檢不合格 04:102020/07/02 地方新聞 等了30年 海端鄉加拿村公車駛入 04:102020/07/02 地方新聞 社會熱門新聞 「自印」爺爺訃聞領互助金 時力廖郁賢：為何不能領？ - 社會 姐妹花賭局誰先搞上爸 姐竟成功還和父嘿咻數回合 - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 上司偷吃女員工選捷運站樹叢內激吻 正宮全都錄！ - 社會 父重病！甜美女研究生「預支34萬聘金」 相戀5年男友秒甩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。