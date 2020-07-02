新冠肺炎肆虐全球，受到衝擊的除了生命安全之外，經濟方面也變得艱難，連日本成人產業圈都無法倖免，不少AV女優沒得拍片，過去作品也被迫廉價出售，在這樣的情況下，「暗黑橋本環奈」篠崎環奈迫於現實，宣布引退，讓粉絲震驚不捨。

有著激似「千年一遇美少女」橋本環奈天使美顏以及反差肉彈身材的篠崎環奈，空姐出身的她，因耐不住遠距離戀愛的寂寞而入行拍片，明星臉讓她大爆紅，今年甚至入圍Sky Perfect Award 2020新人獎，出道1年多聲勢、人氣到達頂峰的她，竟也因疫情衝擊沒片可拍，必須宣布引退，足見情況慘烈。

AV達人一劍浣春秋透露，日本成人影視圈災情慘重，逼近停擺的狀態，許多準備好的企劃都延期或直接喊卡，甚至傳出有片商為了自救，開放「0元看片」的救命策略，多達200部作品成了免費商品，等同業界全體都勒緊褲帶，只求度過這個難關，而其實除了篠崎環奈外，還有許多女優也放棄這行，造成AV圈的惡性循環。

(中時電子報)