龍巖(5530)將大舉招募並推出振興券萬元優惠，投入巨資規劃的建設及塔墓商品藝術化可望陸續完工，增加營運活水。

據主計處統計，台灣5月失業率高達4.07%，失業人數增加至48.6萬人，有不少公司放無薪假，全球也有許多知名企業宣布結束營運。龍巖指出，生命禮儀服務和喪葬商品是人生的硬需求，因此生命產業相較於其他業界，受景氣影響程度較低。董事長劉偉龍表示，面對疫情重創全球經濟，公司積極提供就業機會，計劃將在今年7月份於北中南三地舉辦《斜槓創業 加薪人生》說明會，大舉招募全台業務銷售夥伴。

龍巖包含高雄私立殯儀館「光之門」BOO案、高雄市內門區安泰紀念陵園內「光之丘生命紀念館」、新北市三芝區「世紀陵園服務中心」的興建工程皆正進行中，陸續完工啟用後將對營運帶動新的一波成長動能。

迎接後疫情時代，振興券話題不斷，龍巖響應政府的振興經濟方案，特別推出獨家萬元優惠，凡持振興券購買龍巖的生前契約與指定塔位商品均可現抵1萬元。

(時報資訊)