儘管市場關注美國周四即將發布的非農就業報告，然亞洲主要股市更感染到到新冠疫苗開發進度的好消息，讓投資人安心於疫情的即將受控制。

周四日經225指數高開38點，晨收漲144.5點或+0.65%，為22266.23點，午後縮漲30點。東證一部指數上漲11.79點或+0.77%，為1550.4點。33個分類除了4項，其餘皆上漲，高度週期性的航空運輸、海上運輸、運輸設備為上午表現最好的分類指數。

瑞輝(Pfizer)和德國生物技術公司BioNtech開發新冠疫苗，出現正面的測試結果。另外美國、中國的工廠活動數據指出復甦跡象，鼓舞投資人經濟復甦樂觀願景。

瑞士信貸日本的投資長指出，對於許多機構投資人來說，日股現在22000點是「很不錯的水準」，預計日股將在該區間波動，並表示在中期並沒有太多上行的空間。

美國電動車廠特斯拉市值超越豐田汽車之後，豐田上午上漲2.1%，暫報6798日圓。

從事遺傳基因開發的AnGes下跌16%，帶動創業板母指數下跌5.2%，觸及五月底以來的低點。

(時報資訊)