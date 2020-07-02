英國首相強森表示，英方將向300萬合資格申請英國國民海外護照（BNO）的香港人，提供入籍英國途徑。中國駐英大使劉曉明昨與英國外交部常務次官麥克唐納會面時批評英方粗暴干涉中國內政，並表明《中英聯合聲明》中，沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

兩人於當地時間7月1日在倫敦會面，劉曉明指出，英方近來就「香港國安法」指手畫腳、說三道四，粗暴干涉中國內政，嚴重違反聯合國憲章和中英建交聯合公報所確定的相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政的重要原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

談及《中英聯合聲明》時，劉曉明強調《聯合聲明》的核心要義是確定中國收回香港，當中沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，敦促英方立即停止插手香港事務、停止干涉中國內政。

中國駐英國大使館發言人則回應，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不給予持有BNO的香港中國公民，在英國獲得居留權。中國全國人大常委會在相關的國籍法中明確指出，所有香港中國同胞，不論是否持有英國屬土公民護照或者BNO，都是中國公民。中方敦促英方客觀公正看待香港特區維護國家安全立法問題，尊重中方立場和關切，不以任何方式干涉香港事務。

(中時 )