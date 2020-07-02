戴德梁行董事總經理顏炳立今（2）日表示，這半年來，真正了解「魚性」的人，才知道，最近賣土地，有多難賣！但有媒體報導土地買家一出手就賣掉？這是「練肖話」！但商用產品租價，將「有報復性的反彈！」

顏炳立今天在主持第二季商用不動產市場報告記者時表示，上季就講過，「土地市場是逆著疫情在走」，我知道買家需要些什麼，要知道的是，成交是成交什麼價錢。

顏炳立表示，現在市場是量增溫，落底盤整。商用不動產，是沒貨；土地市場，則要加個十趴二十趴，才能拿到。

他表示，疫情影響台灣各行各業，打亂上半年春暖花開的預測。但房地產是長久交易，疫情屬於短暫。目前低接投資力道強，沒有看到賤賣的物件，因此原本第一季的預測不變，商用產品租價，「有報復性的反彈！」很懂的人，才知道此時來談租金，才是最好的時機。

例如「Diamond Towers」的商場招租，目前招租結果，也不會只有「隔壁的鄰居」，他也不會是唯一。如果有別人簽下來，他就會哀哀叫了，預期商場將是擁有新需求的革命行業。

(工商 )