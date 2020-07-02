搶振興三倍券商機，台北美福飯店推出多重住房與餐飲優惠，7月15日起至12月29日止，凡透過飯店官網訂房或電話預訂「官網限定住房專案」，並使用紙本振興三倍券支付費用，即可免費享有房型升等，或獲得日本百年玩具Toyroyal樂雅玩具組，包括小朋友最喜愛的帳篷及洗澡玩具等，價值2,320元，優惠好禮二選一。

另鑑於大型聚會的解禁，台北美福飯店也同步推出「美福同學會」一泊二食住房專案，即日起至9月13日止，每人3,450元起，8人即可成團，畢業「後」也能一起旅行度假。

配合行政院推出的振興三倍券，台北美福也推出「好禮二選一」，凡於振興三倍券使用期限，透過飯店訂房官網或者電話預訂「官網限定優惠專案」，持紙本振興券3,000元支付房費，即可享有康優惠。好禮一：房型禮遇升等，入住15坪寬敞的行政客房，即可免費升等至18坪的雅仕客房(房型升等以當日房況安排為主)。好禮二：Toyroyal樂雅玩具乙組，攜手日本百年幼童玩具品牌，精選各式適合學齡前兒童的玩具組，內含必備的聯名款─美福沛醬兔、迷你商店屋、料理切切樂、以及洗澡玩具組，讓歡樂時光在客房內也能夠延續。

(工商 )